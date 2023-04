Mennecozzi presidente della Pro Loco di Massa Fermana

L’assemblea dei soci della Pro Loco di Massa Fermana mercoledì sera si è riunita per votare il rinnovo del Consiglio direttivo dell’associazione, eletto come nuovo presidente Mario Mennecozzi. Una riunione utile a rinnovare le cariche, ma anche per iniziare a programmare il nuovo cartellone. Al termine delle votazioni sono stati eletti i membri del direttivo composto da: Mario Mennecozzi eletto all’unanimità presidente, Giancarlo Di Flavio, vice presidente; Evano Marzialetti, tesoriere; Lanfranco Iommi, segretario; a cui si aggiungono i consiglieri Martina Cosimi, Giuseppina Fagiani, Euro Mennecozzi, mentre come delegato del sindaco è stato scelto Michele Forti. Nell’occasione il neo presidente Mario Mennecozzi, ha voluto ringraziare l’assemblea per la fiducia che gli è stata concesso e il presidente uscente Barbara Ramadori per il lavoro svolto insieme al suo gruppo. Fra le novità della serata è stato eletto nominato come socio onorario della Pro Loco Giuliano Persechini, conoscitore della storia del paese, inoltre sono state gettate le idee per la programmazione del 2023. Al momento l’unico elemento consolidato sarà la programmazione della festa del patrono San Lorenzo che si svolge nel mese di agosto.