"Meno qualità della vita?. Che sorpresa"

"Fermo, una provincia sempre più Ferma": è drastica la condanna di Alessandro De Grazia, segretario Cgil, sulla mancata convocazione dei sindacati all’incontro con la Regione per la presentazione del piano per le infrastrutture: "Non ci meraviglia più di tanto la 104esima posizione della nostra provincia sul sistema salute, dal report di Italiaoggi ed Università Sapienza di Roma, così come non ci meravigliano gli altri dati che vedono, quando va bene, questo territorio Fermo in calo. Così come non ci meravigliamo che la Regione decida di presentare il piano per le infrastrutture (per la nostra provincia briciole) e non ritengono di dover invitare le Organizzazioni Sindacali a quell’incontro, forse temevano il nostro intervento?". I sindacati denunciano da anni, a tutti i livelli politici ed istituzionali, una situazione di lento e inesorabile declino, "ma nulla si muove, manca una visione di sviluppo che rimetta al centro i diritti e la qualità della vita di cittadine e cittadini, di giovani e donne, precari, pensionate e pensionati. Venerdì 17 eravamo in Piazzale Azzolino per scioperare e manifestare anche per queste ragioni e auspicavamo la presenza dei sindaci in quella Piazza, a partire dal sindaco di Fermo, ma purtroppo dei Sindaci nemmeno l’ombra".