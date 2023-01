"Meno traffico e più spazi per i pedoni"

"Vesprini prenditi le responsabilità, lungomare nord a doppio senso, pista illegale e pericolosa senza cordolo". Il segretario cittadino del Pd, Michele Amurri, a nome anche delle forze politiche di minoranza, accusa il primo cittadino di chiamare in causa la passata amministrazione ogni volta si trovi di fronte a qualche problema, nel tentativo di allontanare da sé eventuali critiche. Il segretario dei dem si riferisce in particolare al cambio della viabilità, legato alla costruzione della corsia ciclabile, che Vesprini ha detto di non condividere ma che è costretto a realizzare per averne ereditato il progetto. Il segretario del Pd gli fa notare che non ha nessun obbligo a perseguirlo e che potrebbe smantellare la pista se solo ne avesse il coraggio invece di fare lo scaricabarile. Secondo lui: "Il sindaco non ha mai condiviso la ciclabile. Fosse stato per lui ne avrebbe lasciato la città priva, osteggiando una soluzione che consente la continuità del primo stralcio del nuovo lungomare per la cui realizzazione la vecchia amministrazione ha intercettato i fondi necessari. Ma non è tutto: il doppio senso di marcia da via Marche a via Le Marine è pericoloso e illegale: pericoloso perché comporta un aggravio di traffico; illegale perché il decreto ministeriale prescrive che in caso di doppio senso la ciclabile deve essere protetta dal cordolo".

Da ultimo evidenzia come da quello che si è capito, l’idea del sindaco, sempre che ne abbia è che il futuro di Porto San Giorgio sia ancora vincolato al traffico veicolare. Così conclude: "Noi difenderemo la pista ciclabile, che pur ci è costata elettoralmente: siamo convinti che le ridotte dimensioni della città e la sua saturazione urbanistica debbano prevedere, una progressiva liberazione dal traffico a vantaggio di spazi sempre più ampi e sicuri da dedicare alla mobilità dolce e pedonale".