"Mensa e bus, l’ok all’aumento a gennaio"

"Alla buon’ora", ironizza il sindaco Endrio Ubaldi riguardo la presa di posizione di Avanti Montegranaro in merito agli aumenti di alcune tariffe (mensa e trasporti scolastici) che "sono state approvate a inizio gennaio, col bilancio di previsione. Adesso, magicamente, tornano d’attualità insieme ai proventi delle sanzioni (questione già chiarita a suo tempo, con il Comune che incassa il 15% rispetto a Porto San Giorgio, e il 25% rispetto a Sant’Elpidio a Mare e Porto, ndr) e all’aumento della retta del residence per anziani. E non potevano mancare le indennità degli amministratori". Parte proprio da quest’ultimo punto, Ubaldi, nel replicare alle affermazioni d Avanti Montegranaro: "La mia indennità, senza tredicesima, è di 2.835,37 euro mensili al netto delle imposte, somma da cui vanno decurtati almeno 4500 euro annui che pago per la mia previdenza e per la polizza assicurativa come amministratore, per cui percepisco uno stipendio mensile di circa 2400 euro per almeno 10 ore di lavoro quotidiane". E aggiunge: "Tutti gli amministratori si sono attenuti alla normativa, solo qui si fanno certi attacchi". La retta del residence per anziani "è una decisione adottata dal Cda e non dall’amministrazione ma sfido a confrontarle con altre case di riposo". Sui trasporti scolastici, "l’aumento è stato inferiore al 10%. Avevamo i costi molto bassi e in 2 anni quelli dei carburanti e delle manutenzioni sono aumentati almeno del 30%. Stesso discorso vale per la mensa dove l’aumento è di 50 centesimi". Riguardo l’utilizzo delle economie , Ubaldi spiega che "servono per compensare i forti aumenti di utenze e carburanti, tanto che abbiamo un fondo spese per conguagli di utenze di oltre 104mila euro".

m. c.