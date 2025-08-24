Mensa e scuolabus, appello di ’Avanti Montegranaro’ al sindaco

Il gruppo di minoranza Avanti Montegranaro, si prepara a discutere dell’andamento dell’amministrazione comunale nel corso della Festa dell’Unità (dalla prossima settimana), ma intanto torna a puntare l’attenzione sui servizi strategici per le famiglie come mensa, trasporto e accompagnamento scolastico, insistendo nel chiedere al sindaco Endrio Ubaldi e alla maggioranza, di fare scelte che vadano nella direzione di tutelare la qualità dei servizi. Innanzitutto, i consiglieri di minoranza confermano quanto stanno denunciando da tempo: il continuo aumento del costo dei servizi a carico delle famiglie e una scarsa attenzione alla qualità degli stessi.

Capitolo mensa scolastica: come noto, l’intenzione del Comune è di esternalizzare il servizio tant’è che di recente è stato pubblicato il bando (con scadenza 19 settembre) per affidare la gestione per i prossimi tre anni (a partire dal 7 gennaio 2026) per un importo a base d’asta di oltre 1,8milioni di cui 761.400 euro (per i primi 3 anni), coperti con fondi propri. Cosa recrimina la minoranza? "L’amministrazione Ubaldi ha puntualmente ignorato le segnalazioni di criticità da parte delle famiglie e dei consiglieri di minoranza. Pur essendo costituita una Commissione Mensa, non se ne è permessa la convocazione richiesta dai membri: se tutto va bene, che paura c’è di confrontarsi quando più sarebbe stato utile, e cioè prima della pubblicazione del nuovo bando?".

Capitolo trasporto scolastico. Sono stati assegnati due appalti per due linee esterne ma "il Comune gestiva in proprio questo servizio – rimarca Avanti Montegranaro - con mezzi rinnovati durante la precedente amministrazione (sindaco Ediana Mancini, ndr) con autisti che effettuavano da anni un servizio domiciliare unico nel territorio. Razionalizzare, riducendo i punti prelievo, ed esternalizzare non è sempre un male, ma farlo solo per la logica del risparmio in servizi tanto delicati non è accettabile".

Infine, ce n’è anche per il servizio di accompagnamento scolastico che "per l’amministrazione è troppo costoso tanto da suggerire una sperimentazione che riteniamo ‘sconsiderata’ – rileva la minoranza di Avanti Montegranaro - riguardo il trasporto scolastico del sabato mattina per gli alunni della scuola media".

Marisa Colibazzi