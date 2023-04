Mensa e scuolabus Nessun aumento

Niente aumenti per i servizi di trasporto scolastico e mensa, per il prossimo anno. Lo ha deciso la Giunta con una delibera nella quale si stabilisce che, per il prossimo anno scolastico, sulla base dell’Isee che le famiglie presenteranno, le tariffe per il trasporto scolastico di alunni residenti, frequentanti le scuole di pertinenza comunale, rimarranno invariate, come avviene in città dal 2013. Nessun incremento dunque per un servizio, fornito direttamente dal Comune, assolutamente importante e disciplinato dall’apposito regolamento comunale. A breve verrà pubblicato sul trasporto scolastico un avviso pubblico con tutte le informazioni relative a iscrizioni, scadenze, fasce Isee e tariffe agevolate. Altra novità importante è rappresentata dalla gratuità dal terzo figlio in poi del servizio mensa scolastica, gestito dalla partecipata del Comune Fermo Asite, in virtù del fatto che il Comune ha aderito nel 2021 al Network dei Comuni ‘Amici delle famiglie numerose’ per essere vicini e sensibili ai bisogni delle famiglie numerose, consapevoli che sono le prime ad avere varie difficoltà, in primis economiche e organizzative.