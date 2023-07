Mensa e trasporto scolastico C’è ancora tempo per iscriversi

L’Ufficio Istruzione del Comune rende noto che, pur essendo scaduti i termini, sarà nuovamente possibile effettuare l’iscrizione o il rinnovo dell’iscrizione ai servizi mensa e trasporto scolastico esclusivamente online attraverso il portale School.net seguendo le istruzioni pubblicate nell’apposita sezione del portale istituzionale raggiungibile al seguente link: www.comune.portosangiorgio.fm.it.

Si fa presente che è possibile richiedere il servizio di trasporto scolastico unicamente per i percorsi e le fermate che verranno predisposti in base alle domande pervenute nei termini di scadenza dell’apposito bando e pertanto è necessario contattare preventivamente l’Ufficio per verificare la possibilità di accoglimento della richiesta ai numeri 0734-680501- 680154 - 680511.

Nel caso in cui la domanda venisse inviata senza preventivo contatto con l’Ufficio verrà valutata e ammessa al servizio solo se compatibile con i percorsi e le fermate definite in base alle domande pervenute nei termini. In caso di difficoltà a presentare la domanda autonomamente può essere richiesto il supporto dell’Ufficio Istruzione ai seguenti recapiti tel. 0734680501-680154 - posta elettronica: [email protected]