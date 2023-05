Mensa e trasporto scolastico Via libera alle iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni o il rinnovo delle iscrizioni al servizio della mensa scolastica esclusivamente online attraverso il portale School.net. Gli interessati debbono provvedere quanto prima e comunque entro il 9.06.23. Se l’iscrizione non viene effettuata non sarà possibile fruire del servizio mensa. Inoltre è possibile richiedere il servizio di trasporto scolastico unitamente a quello di refezione. In caso di difficoltà a presentare la domanda può essere richiesto il supporto dell’ufficio (0734.680501, 0734.680511, posta elettronica [email protected] Si fa presente che la detrazione d’imposta del 19% sui redditi per la spesa relativa alla mensa scolastica spetta a condizione che la spesa sia sostenuta mediante sistemi di pagamento tracciabili. Sarà necessario inoltre che il beneficiario della detrazione corrisponda al titolare dello strumento utilizzato per il pagamento. I genitori dovranno effettuare assiduamente le opportune verifiche sull’addebito dei pasti attraverso il portale School.net. Dovranno cioè provvedere autonomamente a controllare il credito e ricaricare quando terminato, senza attendere il sollecito dell’ente. Tariffe mensa scolastica per un figlio con tra parentesi la tariffa per il secondo e successivi in base all’Isee.