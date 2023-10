Mensa scolastica a Montegranaro: stato dell’arte e critiche

All’interrogazione consiliare sul funzionamento del servizio mensa, Avanti Montegranaro dichiara di aver ricevuto "risposte inadeguate dall’amministrazione Ubaldi". Il gruppo aveva sollevato questioni, in particolare nel plesso del capoluogo dove cinque classi frequentano il tempo pieno. "Già dallo scorso anno, sono state evidenziate criticità e sollecitata l’amministrazione ad ascoltare suggerimenti che, però, sono stati ignorati. Così, il servizio è stato ulteriormente prorogato, senza gara; il costo dei pasti – aggiungono – è aumentato, non sono state previste tariffe ridotte per figli che frequentano diversi ordini di scuola. Non bastasse questo, l’amministrazione si è attivata con inspiegabile ritardo per individuare i locali per la refezione, provando un caos organizzativo a inizio anno scolastico. La situazione è aggravata dalla mancanza di spazi idonei per la refezione, ma anche per laboratori, aule attrezzate, aree per assemblee".Cristiana Strappa ha ripercorso i passaggi che hanno portato alla situazione attuale, informando su imprevisti ritardi intercorsi per pubblicare il bando per l’appalto del servizio (poi giocoforza rinviato), dovuti alla decisione comunicata tardivamente al Comune da parte della scuola, tramite l’ufficio scolastico regionale, sull’avvenuta individuazione delle tre aule delle ‘scuole rosse’ da adibire a refettorio. "Per dare modo all’ufficio tecnico di effettuare lavori di risanamento, bonifica e arredo, per i primi 5 giorni i bambini hanno mangiato in classe, ma dal 20 settembre sono tutti nel refettorio". I numeri: gli alunni del tempo pieno sono 103, il costo del pasto è passato da 4 euro a 4,50 "alla luce dei forti rincari di materie prime, utenze e carburanti" la spiegazione. Per la scuola d’infanzia, la tariffa è di 4 euro (050 in più), "per il secondo figlio che frequenta lo stesso ordine di scuola, il costo è ridotto di 1euro".

m.c.