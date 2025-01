Mensa scolastica, bufera sulle tariffe

Già in diverse occasioni il gruppo di minoranza ‘Insieme per cambiare Montegiorgio’ con i consiglieri Claudio Ferracuti, Elvinia Minnoni, Fabrizio Cesetti e Luigi Ripani, avevano espresso diverse critiche in merito alle applicazione delle tariffe per mensa, trasporti e servizi scolastici e ora chiedono spiegazioni. Nei giorni scorsi il gruppo di minoranza ha presentato una interrogazione molto dettagliata chiedendo al sindaco Michele Ortenzi varie delucidazioni.

"Molti genitori hanno lamentato una differenziazione nell’applicazione delle tariffe della mensa scolastica – spiegano i consiglieri -. Gli alunni iscritti per la prima volta alla scuola elementare fruiscono di una tariffa agevolata; questo per agevolare le iscrizioni, ma questo lascia un trattamento svantaggioso per coloro che già frequentano la scuola elementare. L’articolo 3 della Costituzione dice che tutti i cittadini hanno uguale dignità, ma a Montegiorgio questo non avviene. Gli studenti iscritti al tempo pieno possono fruire di tariffe agevolate per mensa, tutti gli altri no. Senza contare il trasporto gratuito, che il Comune di Montegiorgio ha concesso agli studenti provenienti da fuori comune. Iniziative per incentivare le iscrizioni, magari in vista della realizzazione del futuro Polo scolastico che ancora non esiste. Si rischia così di creare un forte divario di trattamento soprattutto a discapito delle famiglie montegiorgesi."

Con queste considerazioni, i consiglieri di minoranza hanno presentato delle precise richieste che verranno discusse nel prossimo Consiglio comunale utile.

"Considerato che incentivare i nuovi arrivi a discapito dei presenti – spiegano i consiglieri - non è attuare un trattamento paritario. Spetta al Comune, nell’ambito delle sue scelte e nel rispetto dei vincoli economico-finanziari vigenti, determinare l’entità dei costi del servizio mensa da coprire mediante il contributo dei fruitori. Come gruppo abbiamo già espresso le nostre perplessità su come il trasporto gratuito garantito ai ‘fuori comune’ sia già un servizio discutibile in tema di uguaglianza fra studenti. Pertanto chiediamo al sindaco e alla giunta perché l’amministrazione si sia concentrata al voler premiare i nuovi iscritti senza premurarsi di applicare la medesima misura per i già studenti già presenti? Se per l’anno scolastico 2025-2026, intendano ripetere queste scelte? Se invece intendano eliminare le disparità attuate?" concludono i consiglieri di minoranza.

Alessio Carassai