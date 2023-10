Mense, le famiglie scrivono al sindaco: "Sistema che peggiora le situazioni"

Fermo è città amica delle famiglie. Almeno, lo è sulla carta perché poi, all’atto pratico, poche sono realmente le politiche che vanno incontro alle esigenze delle famiglie con tanti figli. Ecco allora che i referenti delle circa 600 famiglie numerose del fermano, Lorenzo Diomedi e Federica Ciccarone, hanno scritto una accorata lettera al sindaco Paolo Calcinaro, per chiedere dei corretti al sistema tariffario cittadino, con particolare attenzione a quello per le mense scolastiche: "Abbiamo scritto al sindaco con uno spirito di fattiva collaborazione, abbiamo sottolineato alcune criticità che ci sono state sottoposte da diversi nostri associati, proprio per quanto riguarda la mensa, che hanno parlato di un sistema che riesce, addirittura, a peggiorare la situazione di una vasta platea di famiglie che usufruiscono del servizio". Innanzitutto, spiegano Diomedi e Ciccarone, l’ampliamento del numero delle fasce, la cui individuazione viene comunque basata sull’indicatore Isee che, visti i criteri e i parametri adottati, risulta iniquo, soprattutto per le famiglie più numerose: "Per esempio va considerato come, nell’attribuzione del valore Isee, incidano, oltre ai redditi da altri parametri, come, per esempio, la consistenza delle abitazioni o delle autovetture, che, nel caso delle famiglie più numerose, sono mere necessità e sovente frutto di estremi sacrifici, spesso sostenuti anche con l’ausilio delle famiglie di origine dei coniugi, magari con i risparmi delle stesse. Insomma, le inadeguate modalità di calcolo dell’Isee spesso portano le famiglie numerose a vedersi assegnato un indice più elevato che non rispecchia la loro reale situazione di complessità".

Famiglie che oggi sono a rischio povertà, dunque la speranza è che si possano aggiustare le tariffe adottate: "Come emerge dalla tabella pubblicata dal Comune nel proprio sito istituzionale, infatti, risulta che 86.724 pasti sono erogati in favore di famiglie con Isee superiore 15 mila euro, mentre 75.126 pasti in favore di famiglie con Isee inferiore. È del tutto evidente, quindi, da un punto di vista prettamente economico, che 161 mila euro sono corrisposti in tariffe da utenti con Isee inferiori ai 15 mila euro, e 334 mila da famiglie con Isee superiore. Da questo deriva che più del doppio dei costi tariffari è sostenuto dalle famiglie con Isee superiori 15 mila e dai non residenti. Questo dislivello appare del tutto sfavorevole a famiglie appartenenti alla fascia media di reddito, comunque tutte duramente colpite dagli aumenti e dal sostanziale blocco dei valori salariali. Si potrebbero ipotizzare nuove fasce Isee, per spalmare i costi su tutte, per evitare di gravare solo su chi già affronta mille problematiche".

C’è poi il problema di famiglie numerose non residenti nel Comune di Fermo ma che, per vicinanza o per organizzazione familiare, iscrivono i propri figli nelle scuole fermane, utilizzando il servizio di mensa scolastica: "Per queste, infatti, il nuovo sistema si è tradotto esclusivamente in un determinante aumento di tariffa, che varia dal 11,1 per cento al 16,6 per cento. E ancora, già prima dell’ultima tariffazione veniva applicata una riduzione alle famiglie a partire dal terzo figlio, tuttavia, e questo è sempre sembrato eccessivamente condizionante, solo se esse avessero tre o più figli contemporaneamente fruitori delle mense scolastiche, e non semplicemente in quanto numerose, cioè senza contestuale presenza di più figli nelle mense". La speranza è che ci sia, come richiede la Costituzione, una ‘particolare attenzione alle famiglie numerosi’, portatrici di amore e di futuro ma comunque oggi più in difficoltà di tutti.