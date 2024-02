Mercati asiatici. In vetrina prodotti made in Fermo

Oggi verrà inaugurata l’edizione primaverile de La Moda Italiana @ Almaty, principale evento commerciale b2b dedicato alla moda italiana per il mercato del Kazakistan e dell’Asia Centrale. La rassegna rimarrà aperta fino al 1 marzo nella prestigiosa sede espositiva del Dom Priemov. Numerosi sono i calzaturieri del distretto del fermano che prenderanno parte alla rassegna. "Siamo fiduciosi delle fiere che si svolgeranno nell’est Europa a cominciare da quella in Kazakistan – ci ha detto Patrizia Iachini del calzaturificio La Repo di Porto Sant’Elpidio – anche alla luce dei risultati che abbiamo avuto durante il Micam. I compratori provenienti dell’est Europa hanno dimostrato la volontà di comprare il nostro prodotto e ora confindiamo di raccogliere altri importanti ordini anche ad Almaty". Marino Fabiani ha aggiunto: "Registriamo un interesse particolarmente importante per la calzature Made in Fermo da parte degli operatori dell’Est Europa. Dopo la fiera di Almaty in Kazakistan siamo consapevoli che il vero e proprio banco di prova per le nostre collezioni sarà l’Obuv di Mosca". L’interesse dei buyers del Kazakistan nei confronti delle calzature Made in Fermo è evidenziato anche dai dati elaboratori da Confindustria Moda per Assocalzaturifici riferiti ai primi tre mesi del 2023 e diffusi nel corso dell’ultima edizione del Micam. Secondi tali dati infatti le esportazioni di cazlature prodotte nelle Marche verso il Kazakistan ha fatto registrare un incremento pari a +44,5%. In valori assoluti l’ammontare delle esportazioni è stato pari a 8,92 milioni di euro alla fine del terzo trimestre del 2023 contro i 6,18 milioni di euro dello stesso periodo del precedente anno. Un incremento considerevole che dimostra quanto siano concorrenziali i prodotti realizzati nel distretto del fermano e apprezzazti nell’Est Europa.

Vittorio Bellagamba