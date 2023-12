Mercatini, eventi e canti natalizi: il programma del Comune

A Cupra Marittima domenica prossima, si accende la magia del Natale. Tanti gli eventi in programma racchiusi in tre giornate- 10-17 dicembre e 6 gennaio con iniziative per grandi e piccini: mercatini, bus di Babbo Natale, canti natalizi, animazione, lotteria e molto altro. Il 10 dicembre alle ore 10, apertura del mercatino degli hobbisti, commercianti e associazioni con canti natalizi. A seguire Babbo Natale sarà nella sua casetta in piazza Possenti (ore 11:00-12:30 e 15:00-17:00) per incontrare i più piccoli. Alle 15:30 l’appuntamento è con lo spettacolo di Maestra Puzzetta; mentre alle 16:30 le vie del paese si accenderanno con i Trampolieri Luminosi. Domenica 17 alle 10, nuova apertura del mercatino e a seguire doppio appuntamento con Babbo Natale: dalle 11:00 alle 12:30, nel pomeriggio arriverà invece a bordo del bus. I bambini potranno incontrarlo dalle 15:30 alle 18. Dalle 16:00 alle 18:00 spazio anche alla musica con i Mistrafunky Street Band. Sabato 6 gennaio arriva la befana. Alle 15:30 animazione e spettacolo per bambini, arte e giocoleria, alle 17:30 in piazza Possenti, l’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria di Natale. In palio ci sono 19 buoni spesa di vari importi.