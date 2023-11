Mercatino, concerto e soprattutto castagne

Novembre tempo di castagne e con l’avvicinarsi di San Martino, Fermo vedrà oggi sin dal mattino un’iniziativa che avrà proprio le castagne come protagoniste. In Piazza del Popolo dalle ore 9 fino alle ore 20 è in programma il mercatino dell’artigianato e dei prodotti tipici "Arte e Sapori", con la preziosa collaborazione di Maurizio Orso, dalle ore 11 profumi e sapori d’autunno con la castagnata ed i dolci, a cura della Pro Loco di Fermo e della Contrada Campolege. In programma anche alle ore 17 la musica live con Chic Live Band. Per l’assessore al commercio Mauro Torresi è "immancabile a novembre la celebrazione dei gusti, dei sapori e dei profumi di questa stagione racchiusi nella castagna: una giornata di festa fra mercatino, arte e sapori, musica e castagne con la collaborazione della Pro Loco e della Contrada Campolege, alle quali va il ringraziamento".