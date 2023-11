Mercatino dedicato a iniziative sociali: dalle 10 al chiostro

Una domenica dedicata a iniziative sociali per anticipare anche lo spirito del Natale. La Pro loco di Servigliano guidata dalla presidente Luigina Rossi, in collaborazione con l’Amministrazione, ha ideato per l’intera giornata del 26 novembre ‘La domenica del Mercatino’. A partire dalle 10 e fino alle 19 si svolgerà negli spazi del chiostro del palazzo comunale e in piazza Roma, il mercatino dei prodotti tipici con oggetti di hobbistica, artigianato vintage, tipicità e alcune iniziative d’intrattenimento come animazione, cartomante, programma che nel pomeriggio sarà potenziato anche da intrattenimenti musicali, trucca bimbi e spettacoli di magia per bambini. L’iniziativa incorporerà alle 10,45 di domani una iniziativa di sensibilizzazione alla lotta contro la violenza sulla donna, infatti, nell’occasione in collaborazione con il Centro antiviolenza provinciale e con il la presenza del musicista Paolo Fratini, si terrà la cerimonia di ricollocamento della panchina e della scarpetta rossa opere dell’artista Fabio D’Agostino al ‘Parco della Rimembranza’, simbolo della lotta alla violenza sulle donne dove si svolgerà un flash mob realizzato dalle ragazze del paese. "La scarpetta qualche tempo fa per cause ignote era stata rimossa dalla sua sede e poi ritrovata – racconta il sindaco Marco Rotoni – in occasione della giornata internazionale contro la violenza abbiamo, deciso di ricollocare la scarpa violata nella sua sede originale e per dare un senso simbolico più intenso è stato realizzato anche un flash mob". a.c.