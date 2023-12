Mercatino e concerto della corale

È il fine settimana natalizio per eccellenza e tengono banco le iniziative di festa. Oggi, dalle 10, in via Battisti, si svolge il Mercatino ‘Le piazzette dei mestieri e dei sapori’. Oggi e domani, dalle ore 16, sarà attivo il Villaggio di Natale con la pista di ghiaccio e il mercatino nelle casette di legno e aprirà la casa di Babbo Natale. Il 26 dicembre, (ore 21,15, ingresso libero) il tradizionale Concerto di Natale della Corale Polifonica Città di Porto Sant’Elpidio nella chiesa di San Giovanni Paolo II (Marina Picena). Quest’anno ricorre il ventennale della Corale che si esibirà con il coro dei bambini ‘Le voci all’unisono’ diretto dal Maestro Laura Pennesi, con accompagnamento al pianoforte di Giulio Chiarini. "Il Concerto di Natale è stato il nostro primo evento, promosso tre mesi dopo la costituzione del gruppo – ricorda il direttore della Corale Polifonica, Maestro Sauro Argalia – per cui ci fa piacere riproporlo per la ventesima edizione. Dopo la pausa forzata del periodo Covid, ripartono anche le ‘Voci dell’unisono’, con un completo ricambio generazionale". Sul repertorio musicale, il presidente della Corale, Alberto Susino spiega che "saranno proposti tipici canti natalizi. Ci piace dedicare questo momento a tutta la città. Inoltre sarà il concerto del primo Natale per l’amministrazione comunale e del nuovo parroco di Marina Picena e della Corva, don Giordano De Angelis". Al vicesindaco Andrea Balestrieri e all’assessore alla cultura, Elisa Torresi è piaciuta l’idea di rendere l’appuntamento itinerante, toccando ogni anno un quartiere cittadino.