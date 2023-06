Mercato coperto Appaltati i lavori

Il bando per l’affidamento dei lavori per la riqualificazione del mercato coperto e dell’area ex Serafini, compresa la realizzazione di percorsi e sottopassi ciclopedonali, era stato pubblicato poco prima della scadenza del mandato elettorale di Franchellucci. Mentre il Comune cambiava amministrazione (e colore politico) e si insediava il nuovo sindaco Ciarpella, la pratica è andata avanti ed è di questi giorni l’aggiudicazione definitiva da parte della Stazione Unica Appaltante della Provincia. I lavori sono stati appaltati alla società cooperativa Consorzio Artigiani Romagnolo (Rimini) che ha indicato come consorziata esecutrice la ditta Gamasca srl di San Severo. L’aggiudicazione è avvenuta da parte della Stazione Unica Appaltante in quanto l’offerta presentata (con un ribasso del 9,2% rispetto alla base d’asta di 3,4milioni di euro, finanziati con fondi Pnrr) è stata ritenuta la migliore non anomala ricevuta (tra quelle delle 20 aziende sorteggiate dall’Albo fornitori della Provincia) per un valore contrattuale di poco meno di 3,1milioni di euro. Ciò significa che, il tempo di perfezionare le pratiche e firmare il contratto e, presumibilmente subito dopo l’estate, gli attesi lavori sul mercato coperto (per un importo di circa 800mila euro) potranno partire, completando così l’ultimo tassello del ‘comparto piazza’. Il nuovo edificio, stando al progetto approvato nei mesi scorsi, è stato pensato in parte come spazio chiuso riservato agli operatori commerciali, in parte come spazio aperto che comunica con piazza Garibaldi ma comunque con una copertura che non ne pregiudichi la funzionalità e l’utilizzo in caso di maltempo. Per la parte superiore dell’edificio, il progetto realizzato dallo studio Sidoti Engineering prevede ampie superfici trasparenti per alleggerire la struttura, rendendola meno impattante e più luminosa. L’impianto fotovoltaico che sarà posizionato sul tetto, ne farà un edificio ecosostenibile. Oltre ai lavori sul mercato coperto, sarà riqualificata l’area verde che lo separa dal Gigli, dove saranno anche collocate delle panchine.

m. c.