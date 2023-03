Mercato coperto, c’è pure il balcone

Da mesi si fa un gran parlare di mercato coperto. Finalmente pare si stia passando dal pour parler a fatti concreti. Il progetto relativo al primo stralcio dei lavori di restyling della struttura sarà approvato dalla Giunta nei prossimi giorni. Prevede restauro delle facciate, riqualificazione della piazzetta e rifacimento degli infissi sui lati nord e sud. L’assessore Salvatelli afferma che l’amministrazione comunale crede molto in questo storico edificio, che può diventare il punto di riferimento del commercio cittadino e simbolo dell’urban food. La spesa si aggirerebbe sui 250 mila euro, mentre complessivamente l’opera comporterà un investimento maggiore, ma l’amministrazione dovrà procedere per step non avendo la piena disponibilità economica. Con i 250 mila euro si prevede anche di effettuare analisi tecniche come lo studio del carico, per verificare la possibilità di un balcone accessibile al primo piano.