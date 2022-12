Mercato coperto e lungomare: le sfide del 2023

Con gli assessori a fargli da cornice e pronti ad assentire le sue affermazioni ieri il sindaco Valerio Vesprini ha svolto per la prima volta del suo mandato il rituale discorso di fine anno riferito ovviamente ai sei mesi di vita della sua amministrazione elencando le opere realizzate e quelle su cui intende puntare nel 2023. Ovviamente non molte le prime e sostanzialmente di ordinaria amministrazione vuoi per il poco tempo avuto a disposizione, vuoi per carenza di risorse essendosi insediata l’amministrazione in un periodo di fine emergenza Covid quindi senza più le provvidenze statali e in presenza dei costi dell’energia saliti alle stelle.

Tuttavia sono stati portati avanti i progetti approvati dalla passata amministrazione, quali le asfaltature, la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi, la cura dei fossi e le potature. Questo, secondo il primo cittadino, si è reso possibile grazie ad un grande lavoro di squadra tra gli assessori e i consiglieri comunali ai quali si sono aggiunti i colleghi regionali Marco Marinangeli, Jessica Marcozzi e Andrea Putzu grazie al cui interessamento in 5 mesi il Comune di Porto San Giorgio ha ottenuto dalla regione contributi per 900.000 euro e con il governatore Acquaroli che ha assunto l’impegno di finanziare con 700 mila euro il dragaggio anni 2023-2024.

"In ogni modo – ha aggiunto Vesprini – il primo step ha riguardato la stagione estiva: abbiamo iniziato a lavorare cercando di portare entusiasmo perché si viveva nel pessimismo e abbiamo lavorato in tal senso con gli eventi, con il Natale che ha assicurato vivacità".

Passiamo al 2023. Il sindaco dice che sarà l’anno dell’avvio dei lavori del nuovo lungomare; l’anno della partecipazione con la istituzione delle consulte dei giovani e dello sport; l’anno del recupero del mercato coperto; l’anno del piano della viabilità la cui redazione, affidata ad un professionista esterno, dovrà tener conto della mobilità sostenibile; l’anno della piantumazione di un albero per ciascun nato: "Anche perché – precisa Vesprini, evidenziando un insospettabile afflato ambientalista - abbiamo ereditato una situazione per cui le piante tagliate sono state maggiori rispetto a quelle piantate". Per concludere: sui grandi, annosi e spinosi temi, quali la pianificazione della Zpu8, la fornace Branella, i piani attuativi del piano regolatore del porto, la sistemazione dell’ecocentro il sindaco ha manifestato una grande indeterminatezza.

Silvio Sebastiani