Mercato coperto e via Gentili: si va a rilento

Risanamento e ammodernamento del mercato agroalimentare coperto e sistemazione di via Gentili sono i due progetti in via di realizzazione a cui l’amministrazione comunale, sindaco Valerio Vesprini in testa , tiene in modo particolare perché finalizzati sia a migliorare e caratterizzare una vasta zona della città che a svolgere un’importante funzione turistico commerciale. Per via Gentili il progetto ed i lavori sono da eseguire mentre per il finanziamento potranno essere utilizzati i 300.000 euro ottenuti di recente dall’amministrazione partecipando ad un bando regionale. In merito alla riqualificazione del mercato coperto gli ostacoli di realizzazione possono essere il finanziamento insufficiente ed i lavori lumaca, che procedono a tozzi e bocconi. Basti dire che il progetto, redatto dall’architetto Irene Sagripanti, è stato approvato dalla giunta municipale il 21 marzo 2023, che da allora sono trascorsi quasi tre anni durante i quali di strada ne ha fatta davvero poca.

Per ciò che concerne la spesa necessaria il sindaco presentando il progetto la ipotizzò in circa due milioni di euro che, sottolineò, non sono nella disponibilità delle casse comunali e ma che poteva essere resa possibile parcellizzando gli investimenti: "Una cosa è certa – ha avuto modo di dichiarare il primo cittadino – si tratta di un’opera a cui teniamo tantissimo vorremmo far diventare il mercato agroalimentare coperto punto di riferimento del commercio cittadino, collegandovi anche via Gentili ed un percorso pedonale fino al mare. Un’opera che puntiamo a realizzare gradualmente", Il percorso pedonale congiunge il mare al Borgo Antico, attraversando via Gentili riqualificata ed incrociando il mercato coperto ed attività commerciali i cui titolari sono adusi promotori di iniziative che hanno contribuito a rendere la zona una delle più frequentate della città, specie d’estate. Anche il mercato coperto può essere utilizzato per l’attuazione di eventi come del resto è già avvenuto organizzandovi mostre ed aperitivi. I lavori però dovrebbero essere conclusi prima del termine del mandato amministrativo che si sta avvicinando sempre di più. E sarà possibile solo se l’amministrazione comunale si darà una mossa, perché se prosegue con questa fiacca i lavori non termineranno neanche a...babbo morto Silvio Sebastiani