Mercato coperto, il piatto piange

PORTO SAN GIORGIO

Risanamento e ammodernamento del mercato agroalimentare coperto è una delle opere di maggior rilievo incluse nell’elenco dei lavori pubblici 2023 allegato al bilancio di previsione. E’ l’opera di cui da mesi si parla un giorno sì e l’altro pure, ma senza concretezza, per il semplice motivo che… “il piatto piange”, ovvero non ci sono i soldi. Nell’elenco dei lavori pubblici il costo del progetto è fissato in 350.000 euro che l’Amministrazione prevede di finanziare con l’alienazione di beni immobili comunali. Alla stessa fonte intende ricorrere per sovvenzionare: 525 mila euro per la riqualificazione del lungomare III stralcio; 500.000 euro per il completamento del primo piano dell’edificio sociale di viale dei Pini, nel quartiere nord; 100 mila per l’esecuzione del tratto centrale di via Michelangelo; 200 mila per il completamento del primo piano dell’edificio della bocciofila; 90.450 per la difesa della costa. L’importo complessivo delle somme che si vorrebbero ricavare con le alienazioni è 1.765.450 euro. Una chimera se si pensa che il Comune ha poco o niente di immobili da mettere sul mercato, come si evince dal piano delle alienazioni, e quel poco non riesce neanche a venderlo. L’unica struttura alienabile di un certo valore, 1,7 milioni, è l’ex silos, che però messo all’asta ha fatto registrare sempre zero offerte. Sembra non lo voglia nessuno. Pertanto sostenere di finanziare con le alienazioni la ristrutturazione del mercato coperto è una sorta di specchietto per le allodole, mentre se si vuole effettivamente realizzarla bisognerebbe battere cassa altrove. La medesima cosa vale per le altre opere.

In ogni modo l’elenco dei lavori pubblici contiene altri interventi da finanziare diversamente dalle alienazioni. Sono le seguenti: dragaggio imboccatura del porto e manutenzione strutture portuali da realizzare con 100.000 euro da fondi regionali e 150.000 statali; riqualificazione lungomare II stralcio 753.500 euro da convenzione urbanistica; messa in sicurezza viabilità comunale con fondi regionali per 240 mila euro; riqualificazione verde pubblico attrezzato 90.000 da monetizzazione standard e 20.000 con sanzioni amministrative; rifiorimento scogliere e difesa della costa 200.102,49 da fondi regionali; sistemazione campo sportivo di via D’Annunzio 80 mila euro con oneri di urbanizzazione e 100mila con fondi regionali; messa in sicurezza, efficientamento energetico edifici scolastici da finanziare con oneri urbanizzazione per 10.000 euro e con fondi statali per 90.000 euro.

Silvio Sebastiani