"Mercato coperto, si parte con piazzetta e facciate"

Progetti esecutivi per il primo stralcio dei lavori di rifacimento del lungomare e per l’efficientamento energetico dello stabile sul viale delle regioni, nel quartiere nord, che ospita il Gruppo Famiglia, comunità residenziale e semiresidenziale per la salute mentale. Sono progetti che, insieme alla costruzione di nuovi loculi al civico cimitero e al restyling del mercato coperto, costituiscono i provvedimenti di maggior rilievo su cui sta lavorando attualmente l’amministrazione comunale e che impegnano soprattutto l’assessore ai lavori pubblici e vicesindaco, Lauro Salvatelli.

I progetti del lungomare e dell’edificio del Gruppo Famiglia sono finanziati dal Pnrr, il primo con quattro milioni, il secondo con un milione. "Il progetto del lungomare – fa sapere l’assessore – è stato rivisto sulla base del parere pervenuto in proposito dalla Regione. Sono state eliminate due insenature e allungato il tratto da sistemare. Essendo fondi Pnrr c’è una tempistica da rispettare: entro il 30 giugno 2023 chiusura dell’appalto dei lavori che dovranno essere portati a compimento entro il 31 marzo 2026. Accanto a queste opere finanziate dal Pnrr in cantiere la costruzione di 700 nuovi loculi al camposanto.

Secondo l’assessore: "Un numero davvero considerevole che costituisce per Porto San Giorgio un evento storico che permette di non avere problemi per la disponibilità". I lavori, il cui importo si aggira sugli 850.000 euro andranno presto appaltati: "Nel frattempo – aggiunge Salvatelli – sono in via di completamento altri 72 loculi che saranno distribuiti per le 45 salme attualmente sistemate in via provvisoria".

Altra opera in cantiere riguarda il mercato coperto. Un primo stralcio dei lavori di ristrutturazione dell’intero immobile consiste nel rifacimento della piazzetta sita subito a sud dello stesso mercato e il restyling delle sue due facciate dello stabile. L’intento è di assegnare subito i lavori in maniera tale che possano essere ultimati prima dell’estate. Tempi più lunghi invece per l’intervento di riqualificazione di piazza Mentana. Appaltarlo non è per adesso. È rimandato a dopo dell’estate considerando che l’esecuzione di qualsiasi tipo di lavoro in città è incompatibile con la stagione balneare. Finora non si è proceduto alla riqualificazione della piazza perché si reso necessario rivedere i progetti del progetto, in considerane che gli stessi sono cresciuti in modo spropositato.

Silvio Sebastiani