"Mercato, corsa e città bloccata. Impossibilitati a fare le consegne"

Città bloccata, attività in difficoltà: serve più rispetto per chi lavora. Intervento di Stefano Cencetti, titolare dell’Antico Forno Anteni, coordinatore regionale di Nuove Marche – Base del Cambiamento. Secondo lui, quella che doveva essere una giornata di festa si è trasformata, per tanti operatori economici e cittadini, in una giornata di disagi. La coincidenza della podistica "Run & Smile" con il mercato domenicale ha generato un blocco da nord a sud, dal lungomare alle vie interne. Una scelta organizzativa che ha ignorato le necessità di chi lavora: "Parlo da cittadino, ma soprattutto da imprenditore che, ha dovuto fare i conti con l’impossibilità di effettuare le consegne del pane e dei prodotti da forno agli chalet, ai ristoranti e alle strutture ricettive. I nostri furgoni sono stati bloccati per ore. Il risultato? Ritardi pesanti nelle forniture, disservizi per i nostri clienti". Da ultimo Cencetti spiega che: "Stiamo parlando di una domenica cruciale, la prima di giugno, con il primo sole pieno e le spiagge finalmente affollate: un’occasione d’oro per mostrare una città dinamica e funzionante. E invece, chi è venuto ha trovato una città bloccata, caotica, difficile da vivere. Organizzare eventi è importante. Ma farlo senza coordinamento senza ascoltare chi ogni giorno fa impresa sul territorio, diventa un boomerang. E chi ci rimette, alla fine, sono sempre gli stessi: le aziende, i lavoratori e i cittadini".