Mercato, minoranza in trincea

Sui lavori di riqualificazione del mercato coperto il gruppo di minoranza interroga il sindaco. Chiede di conoscere: il cronoprogramma dei lavori, la reale riapertura dell’ingresso sud, se intende valutare un percorso in sicurezza per garantire l’apertura dell’ingresso sud anche durante i lavori e colmare i disagi in atto prevedendo la sospensione dei canoni agli operatori a cui la situazione arrechi difficoltà; infine perché non provvede ad una cartellonistica per comunicare che il mercato è aperto dall’ingresso nord. Nella premessa i consiglieri in questione prendono atto che il primo step dei lavori prevede la realizzazione di una piazza antistante l’ingresso sud; che il 23 ottobre la ditta appaltatrice ha allestito il cantiere senza iniziare i lavori; che diversi operatori hanno manifestato un reale disagio dal quando, causa cantiere, è stato interdetto l’ingresso sud. I consiglieri rilevano poi che il mercato coperto è un luogo importante per l’economia cittadina ma che nell’ultimo periodo ha subito, come molti altri esercizi commerciali, le conseguenze della crisi economica, che avvicina il periodo natalizio in cui incrementano gli acquisti e la frequentazione delle attività commerciali della città. Da ultimo, fatto presente che l’amministrazione ha garantito la fine dei lavori entro l’anno, rilevano che vista la lentezza degli stessi, si porteranno avanti per i primi mesi del 2024.