"Mercato senza pesce, riconvertiamolo"

Che il mercato ittico di Porto San Giorgio versi in una crisi profonda non è una novità e non lo è neppure il motivo che potrebbe comportare la chiusura della struttura e quindi la venuta meno di un servizio particolarmente significativo una cittadina marinara qual è Porto San Giorgio. La crisi del mercato è dovuta alla mancanza di materia prima da commerciare vale a dire il pescato. L’assessore alla pesca, Fabio Senzacqua segue con impegno l’evolversi della situazione confrontandosi di continuo con i rappresentanti della locale marineria che sabato scorso ha riunito in assemblea durante la quale ha evidenziato che alla ripresa dell’attività della pesca dopo il fermo biologico nessuna imbarcazione ha fatto ritorno alla struttura sangiorgese per la vendita del pesce. Per questo motivo ha chiesto ai presenti di chiarire.

Per questo motivo, l’assessore ha chiesto ai presenti di chiarire le intenzioni future degli armatori della marineria di Porto San Giorgio. Gli intervenuti hanno dichiarato di non avere nessuna intenzione né per il presente né per il futuro di usufruire della struttura mercatale sangiorgese per la vendita del pescato. Il fatto è che la flotta dei pescherecci, soprattutto quelli di maggiore stazza negli anni si è ridotta a due sole unità, quindi non in grado di fornire pesce a sufficienza.

Gli altri si sono trasferiti chi nel porto di Civitanove Marche o chi in quello di Benedetto del Tronto dove hanno trovato la possibilità navigare in sicurezza mentre a Porto San Giorgio non di rado rimanevano incagliati nella sabbia all’imboccatura del porto, per mancanza di interventi di dragaggio.

Inoltre i mercati ittici di Civitanova e San Benedetto, di gran lunga più frequentati, consentono di vendere il prodotto pescato meglio e con migliori profitti rispetto a quello di San Giorgio. Consapevole della situazione in cui versa la marineria e preso atto della sua volontà di non conferire il pesce nel porto locale, l’assessore ha quindi ipotizzato una riconversione dello stesso mercato ittico, finalizzata alla commercializzazione di altri prodotti locali quali vongole cozze piccola pesca.

In queste settimane Senzacqua ha incontrato varie volte i rappresentanti della CovopI (Consorzio Vongolare Piccola Pesca) e della Cogepa (Consorzio Piccola Pesca). "Il mio legame con il mondo della pesca sangiorgese è profondo e personale – ha dichiarato l’assessore Senzacqua –. Proprio per questo mi sono impegnato con determinazione per ottenere i finanziamenti Feampa, riuscendo a portare a Porto San Giorgio risorse per un totale di 1,6 milioni di euro. Fondi che ora verranno investiti nel nostro porto e nel comparto pesca per sostenere la crescita, l’innovazione e la valorizzazione di un settore che conosco bene e a cui tengo particolarmente".

Silvio Sebastiani