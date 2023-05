‘Merende nell’uliveta’: da San Paolino all’azienda Cruciani

Promossa dal Comune in collaborazione con le associazioni ‘Chi Mangia la foglia’ e ‘San Paolino, si terrà oggi la terza edizione di ‘Merende nell’uliveta’. L’iniziativa rientra all’interno della programmazione di promozione delle ‘Città dell’olio’, per valorizzare e far conoscere le qualità alimentari dell’olio in particolare del Piantone di Falerone. Il programma prenderà il via oggi alle 16 nel parco di San Paolino con una visita guidata all’omonima chiesa di origine Longobarda sita sulla collina, intorno alle 17 prenderà il via la passeggiata che condurrà gli ospiti fra campi e sentieri fino all’azienda agricola ‘Cruciani’ dove ci sarà una visita dell’attività produttiva per concludere il pomeriggio con una merenda a base di prodotti tipici e degustazione guidata curata dagli operatori dell’associazioni ‘Chi mangia la foglia’. Iniziativa che nelle precedenti edizioni ha sempre raccolto un certo entusiasmo da parte degli ospiti. Info 334-3646047.