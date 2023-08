Merluzzi irregolari, condannato

Lo avevano sorpreso con due quintali di merluzzi irregolari in quanto di dimensioni inferiori rispetto a quelle previste dalla Comunità europea. Per questo motivo un autotrasportatore di Porto San Giorgio è finito davanti a giudice del tribunale di Fermo, al termine del processo l’uomo è stato condannato a sei mesi per il reato di trasporto di pesce illegale. L’operazione era stata messa a segno dalla Guardia di Finanza che aveva fatto scattare il sequestro del pesce, la denuncia all’autorità giudiziaria per l’autotrasportatore e una sanzione di 36mila euro. L’uomo, nel corso delle indagini, aveva dichiarato che il 30 per cento della merce proveniva da alcuni pescherecci di Porto San Giorgio, senza passare per il mercato ittico sangiorgese. Al contrario, il 70 per cento del carico sarebbe stato stoccato e messo all’asta al mercato ittico di San Benedetto del Tronto. La misura minima perché il merluzzo possa essere pescato in mare è di 20 centimetri e per capire se i pescherecci sono in regola, spesso è la Guardia costiera a controllare preventivamente le reti che devono avere delle maglie non sottodimensionate. Poi, però, come è noto nel mondo della marineria, esistono degli stratagemmi per aggirare i controlli e pescare anche i pesci più piccoli. Il carico era stato intercettato mentre era diretto a Porto San Giorgio. Il controllo era scattato a colpo sicuro e i militari avevano proceduto, dopo aver verificato la violazione del regolamento Cee che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo, al sequestro di ben due quintali di merluzzi.

f. c.