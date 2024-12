Merry Xmas market, mercatini e desideri

Si chiama Merry Xsmas Market l’evento che si svolgerà domenica 22 nella residenza storica Villa Santa Maria al Poggio a Porto San Giorgio. Come suggerisce il nome, l’iniziativa è dedicata ai mercatini di Natale, per chi cerca regali dell’ultimo minuto. I 15 stand saranno distribuiti nei diversi punti del giardino che circonda la villa, per offrire ai visitatori la possibilità di passeggiare e scoprire ogni angolo di questa dimora storica, sia all’interno che all’esterno, un momento di grande bellezza. Sul retro della villa è previsto un pranzo al buffet con la musica di sottofondo, alle 14 live il musicista Nicola Corcolis. All’ingresso principale sarà allestito il grande albero e altri spazi del mercatino, a partire dalle 17 per i più giovani e per gli amanti della musica parte il dj set. Spiegano gli organizzatori Enrico Di Bonaventura e Nicole Chahboune: "Abbiamo pensato anche a un momento interattivo con un piccolo contest: all’ingresso, fino a esaurimento scorte, consegneremo ai partecipanti una palla trasparente. L’idea è che ognuno inserisca all’interno il proprio miglior proposito per l’anno nuovo e lo appenda sull’albero di Natale".