Messa e fiaccolata per Giuseppe Lenoci Pennacchio: "Lasciamo spazio alla speranza"

di Alessio Carassai

Una fiaccolata per condividere il dolore ancora forte a un anno dalla perdita di una giovane vita, ma anche un momento per cercare di offrire alle future generazioni gli strumenti adatti a scoprire i pericoli che si possono annidare nella vita quotidiana anche andando a lavoro. Messaggi forti che continueranno a riecheggiare a Monte Urano anche nei prossimi giorni quelli lanciati ieri pomeriggio in occasione dell’iniziativa organizzata dalla famiglia in ricordo di Giuseppe Lenoci, il giovane di 16 anni deceduto il 14 febbraio 2022 a Serra De Conti in seguito a un incidente stradale, mentre stava svolgendo un tirocinio con una ditta di termoidraulica all’interno di un progetto di ‘Alternanza scuola-lavoro’.

Alle 18 nella chiesa di San Michele Arcangelo gremita, si è svolta la messa officiata da monsignor Rocco Pennacchio arcivescovo di Fermo. Presente anche padre Sante Pessot dirigente della scuola Artigianelli di Fermo frequentata da Lenoci, i sindaci di Monte Urano Moira Canigola e Serra De’ Conti Letizia Perticardi, ragazzi e dirigenti della società di calcio Monturano-Campiglione, tanti compagni di scuola e la famiglia Lenoci, la mamma Francesca, il papà Sabino, il fratello Michael e la zia Angela. Ai piedi dell’altare la divisa della squadra con gli scarpini indossati da Giuseppe. "Questo è un momento di commozione – spiega monsignor Pennacchio – come essere umani non possiamo fare altro che ascoltare il dolore che non passa, i ricordi e la rabbia. Come cristiani dobbiamo condividere il dolore e lasciare spazio alla speranza".

Al termine della funzione si sono alternate alcune commoventi testimonianze dedicate al ricordo di Giuseppe. "Fratellone mi manchi, tutti quei momenti trascorsi a casa scherzando – ricorda Michael – cosa non darei per ascoltare ancora la tua voce. Un giorno ci ritroveremo e non ci lasceremo mai". Non sono mancati momenti di tensione quando, fra le testimonianze, qualcuno ha ricordato il dolore provato dalla famiglia il giorno di quel tragico incidente avvenuto a 120 chilometri di distanza. Ma anche momenti di grande umanità, come il fatto che mamma Francesca ancora sconvolta dalla perdita del figlio ha accolto in casa una donna ucraina fuggita dalla guerra.

"È impossibile spiegare perché avvengono certi incidenti – dichiara Marcello Luciani, presidente regionale dell’Anmil – io stesso sono stato vittima di un incidente sul lavoro. Nella vita di tutti i giorni, a lavoro ci sono tanti pericoli di cui non siamo consapevoli. Abbiamo iniziato una campagna di sensibilizzazione nelle scuole, domani saremo all’Itt Montani per formare i ragazzi sui rischi e renderli più responsabili". Al termine della funzione da piazza della Libertà, è partito un corteo con striscioni e candele che ha raggiunto il cimitero di Monte Urano per ricordare Giuseppe.