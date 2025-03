Messa in sicurezza del Fosso delle Piene, il cantiere avanza

Continua evoluzione urbanistica, ad Altidona, dove si portano avanti opere di riqualificazione e manutenzione, in modo uniforme dal centro storico al mare. A Marina, proseguono i lavori di messa in sicurezza del Fosso delle Piene. Si tratta di una zona di importanza cruciale per il collegamento ad una delle aree più frequentate della frazione che conduce al parco e alla spiaggia, oltre ad essere classificata ‘Zona a Rischio 4’. L’opera è realizzabile con un investimento di 700mila euro (a fondo perduto) ed ha visto lo spostamento di tutti i sotto servizi, quali illuminazione, fibra, condotte e alta tensione. E’ seguita la demolizione degli attraversamenti per entrare nella fase più importante dei lavori, riguardante l’allargamento della sezione idraulica. Il Comune si scusa con i residenti e titolari di attività limitrofe all’area, per gli inevitabili disagi legati all’esecuzione dei lavori.