Messa in sicurezza del fosso dell’Albero

Quando, lo scorso settembre, si è verificato un crollo improvviso della copertura in cemento del fosso dell’Albero tra via Mameli (lato mare della ferrovia) e l’adiacente area dell’ex Serafini, agli amministratori è risultato subito evidente che occorreva intervenire in tempi rapidi per eliminare ogni situazione di pericolo a tutela della pubblica incolumità, oltre che per ripulire il bacino del fosso dai detriti che vi erano finiti dopo il cedimento della copertura. Nel volgere di poche settimane è stato perciò approntato un progetto di messa in sicurezza in regime di emergenza, in cui sono stati previsti la demolizione delle parti pericolanti, lo sgombero dei detriti finiti nell’alveo del fosso, la pulizia del tratto a monte e a valle del fosso stesso, il rifacimento della copertura e la posa in opera di una recinzione che impedisse il passaggio dei pedoni sulla nuova copertura del fosso, ma se ne è approfittato anche per una manutenzione straordinaria dei sottoservizi. Un intervento effettuato il più rapidamente possibile, che si è rivelato piuttosto costoso per le casse comunali considerato che l’imprevisto impegno di spesa che ha richiesto la soluzione del problema, è stato di 60mila euro. Somma da considerarsi come un debito fuori bilancio che, perciò, dovrà essere ratificato dal consiglio comunale.