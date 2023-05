Messa in sicurezza e nuovi marciapiedi, aperto il cantiere

Sono iniziati da qualche giorno i lavori di messa in sicurezza della viabilità nel territorio di Grottazzolina, che prevedono la realizzazione di oltre 1.500 metri di nuovi marciapiedi. L’intervento ha lo scopo di realizzare un unico e continuo percorso pedonale dalla scuola dell’Infanzia fino alla strada Pescià passando per le vie Fermana, Cristoforo Colombo, San Isidoro e lungo alcuni tratti delle provinciali 60 Montonese e 147 Vescio Pescià. Verrà anche completata la pavimentazione dei marciapiedi intorno alla rotonda in prossimità dell’Ilca. Il progetto del valore complessivo di 660.000 euro, è stato interamente finanziato con fondi Pnrr. Al termine dei lavori sarà molto più agevole e sicuro per i cittadini grottesi camminare su un lungo tratto stradale normalmente molto trafficato. "Un ulteriore passo verso una Grottazzolina più moderna e vivibile – sostiene il sindaco Alberto Antognozzi – e sono già pronti in attesa di finanziamento altri progetti per estendere la rete di marciapiedi del territorio. Non dimentichiamo inoltre, rimanendo in tema di sicurezza, che poco meno di 4 chilometri di strade comunali sono state dotate di pubblica illuminazione negli ultimi 4 anni. Gli interventi hanno riguardato: via San Marcello, strada Valentini, via Nino Bixio, strada Pescià, via Fonte Carrà, tutte strade prima completamente al buio. E’ stata completata l’illuminazione delle vie San Isidoro, Fonte San Pietro, Leonardo da Vinci e parte di via Fermi. Un investimento di circa 200.000 euro per 100 nuovi punti luce e il programma di ampliamento non è ancora completato. Prossimi obiettivi strada Fico Bianco e Passo di Colle. Rispondiamo in questo modo, con i fatti concreti, alle esclamazioni propagandistiche del gruppo di minoranza in evidente difficoltà di fronte all’operato di questa Amministrazione".

a.c.