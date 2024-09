Messa in sicurezza per la foce dell’Ete Vivo

I lavori di sistemazione idraulica del fiume Ete Vivo nel tratto compreso tra la foce ed il ponte sulla strada provinciale 102 Madonna Bruna sono stati ultimati il 16 settembre scorso. E’ un’ottima notizia che verrà accolta, ne siamo certi, con estremo favore dall’amministrazione comunale di Porto San Giorgio e dall’opinione pubblica più generale perché riguarda la soluzione di un problema di grande impatto e rilevanza, vale a dire la sistemazione e messa in sicurezza di un corso d’acqua, il torrente Ete Vivo, responsabile in caso di forti piogge di rovinose piene ed esondazioni coinvolgenti in particolare il territorio della frazione Salvano di Fermo e quello di Porto San Giorgio nei pressi della foce. A causa di scarichi di rifiuti di ogni genere e dimensione raccolti lungo il percorso, trasportati poi da correnti e mareggiate, la spiaggia sangiorgese veniva ridotta in immondezzaio. Con il Comune di Porto San Giorgio costretto a spese non indifferenti per la pulizia e il conferimento in discarica di rifiuti non prodotti dai suoi cittadini. Tante le proteste e le richieste alla regione di un intervento risolutore sul fiume Ete. L’annuncio del termine dell’intervento è stato dato dal settore genio civile Marche Sud. Impresa appaltatrice la 3B Immobiliare Srl di Castronuovo di Sant’Andrea. Importo contrattuale 874.848 euro, comprensivi di oneri della sicurezza ed esclusa Iva. Responsabile del procedimento l’architetto Giannicola Domizi il quale ha confermato la conclusione dei lavori il 16 settembre scorso ed emanato il seguente avviso: "Il sottoscritto Arch. Giannicola Domizi, in qualità di Responsabile del procedimento per l’esecuzione dei Lavori di sistemazione idraulica del torrente Ete Vivo nel tratto compreso tra la foce ed il ponte strada provinciale 102 Madonna Bruna, comuni di Fermo e Porto San Giorgio, rende noto che i suddetti lavori sono stati ultimati in data 16 settebmbre e invita chiunque vanti crediti verso l’esecutore, per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell’esecuzione dei lavori a presentare al Comune di Porto San Giorgio istanza corredata dai relativi titoli, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso".

Silvio Sebastiani