Messa nella cappellina del Murri per la ’Giornata del malato’

In occasione della ’Giornata mondiale del malato’ è tornata la celebrazione della messa nella cappellina dell’ospedale Murri. Quello di ieri mattina è stato un bellissimo momento, che ha visto oltre 70 fedeli presenti, tra medici, personale sanitario, volontari, ministri dell’Eucaristia, fermani affezionati o sensibili allo spirito della speciale giornata. Ad officiare la santa messa è stato il nuovo parroco dell’ospedale, padre Andrea, che, durante l’omelia ha esortato tutti coloro che a vario titolo si occupano dei malati ospedalizzati a vivere come una cosa sola, per riuscire sempre più a essere presenti nella vita di chi soffre. Padre Andrea ha anche espresso l’augurio che, in accordo con i vertici sanitari, si possa tornare a celebrare la messa festiva regolarmente, vista anche la risposta di oggi ad una aspettativa che durava ormai da anni. Quella della ’Giornata mondiale del malato’ rappresenta sicuramente un prima risposta dell’apparato ecclesiastico, ed in particolar modo di padre Andrea, a un desiderio forte e diffuso che una cappella gremita così come ieri testimonia senza dubbio.