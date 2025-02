Metanodotto ‘Anello della Valdaso’ . Via libera della giunta regionale

La Giunta regionale conferma l’assenso alla realizzazione del metanodotto ‘Anello della Valdaso’ e delibera l’autorizzazione per la costituzione delle servitù su terreni appartenenti al patrimonio regionale a favore di Società Gasdotti Italia, necessarie all’esecuzione dell’impianto. La delibera di Giunta regionale porta la data dell’altro ieri e rimanda alla richiesta d’assenso alla costituzione, formulata nell’agosto 2024 dalla Società Gasdotti Italia. Rimanda inoltre al parere favorevole di legittimità e regolarità tecnica del progetto, a firma del direttore del dipartimento infrastrutture territorio e Protezione civile.

Il metanodotto ‘Anello della Valdaso’ prevede la creazione di una rete sotterranea di circa 20 chilometri che attraversa la valle dell’Aso nelle sponde delle province di Ascoli e Fermo, toccando i sei Comuni di Montedinove, Montefiore dell’Aso, Montalto delle Marche, Carassai, Ortezzano e Petritoli. Oltre cento sono i proprietari terrieri interessati al passaggio della rete, di cui circa 50 hanno già sottoscritto accordi privati con la Società Gasdotti Italia, ritenendo saggio concordare la servitù sostenuta dal dovuto indennizzo, alla luce della realizzazione dell’infrastruttura classificata di utilità pubblica.

Contrariamente, l’altra metà di proprietari terrieri coinvolti, ha ritenuto giusto non stringere accordi con la società appaltatrice dei lavori, ribadendo il proprio ‘no’ al passaggio della rete a tutela dell’agricoltura in Valdaso e smentendo la funzione di pubblica utilità dell’infrastruttura. In mezzo, i sei sindaci, quasi tutti nella scomoda posizione di fare i conti con il disaccordo dei proprietari terrieri divisi tra i favorevoli e i contrari alla realizzazione dell’opera. Caso unico, il Comune di Petritoli, sul cui territorio comunale sono quattro gli imprenditori coinvolti già sottoscrittori di accordo privato con la Gasdotti Italia.

La spaccatura tra i favorevoli e i contrari alla realizzazione del metanodotto, si amplifica con la contrarietà espressa dalle associazioni di categoria quali Coldiretti e Confagricoltura. Ora la Giunta Acquaroli autorizza la costituzione delle servitù su terreni appartenenti al patrimonio regionale.

Paola Pieragostini