Metrotranvia mare-monti Sogno rimasto nel cassetto

La metrotranvia, di cui si è discusso sabato nella sala consiliare della Provincia di Fermo, per Porto San Giorgio rappresenta una scelta strategica destinata, se mai verrà realizzata, a farle fare un salto di qualità e di quantità da un punto di vista commerciale e turistico, quindi economico. Le sue strutture ricettive, le attività commerciali e le infrastrutture, a cominciare dal porto, ne trarrebbero enormi vantaggi. Consapevoli di questo il sindaco Valerio Vesprini e il consigliere regionale di Porto San Giorgio, Marco Marinangeli, sono intervenuti all’incontro di sabato, promosso dal Comitato per la metrotranvia mare-monti e intendono rimarcare la propria adesione: "La nostra presenza - dichiara Marco Marinangeli – agevola la prosecuzione di un’idea che è partita tanti anni fa e che tale purtroppo è rimasta per cui necessita di un rilancio. Per questo motivo, insieme al collega consigliere regionale, Andrea Putzu, ho assunto formale impegno di trovare delle risorse per uno studio di prefattibilità indispensabile e propedeutico per capire: quello che si vuole fare, la fattibilità, il costo e la possibilità di accedere a finanziamenti regionali, nazionali, europei".

Il Fermano, di cui Porto San Giorgio è una componente primaria, è stato definito un prisma in cui si riflettono tutti i paesaggi d’Italia racchiusi in uno stretto territorio che permette di goderli tutti in breve tempo: un mare d’eccezione, una collina quasi un grande giardino e la montana aspra e incantata. Ha un solo grandissimo difetto: è carente di vie di comunicazione adeguate che possano collegare e far conoscere le sue straordinarie risorse ambientali, culturali, paesaggistiche, enogastronomiche, artigianali. L’antico trenino Porto San Giorgio-Fermo-Amandola era in grado di svolgere questa funzione. Ma non c’è più da troppo tempo e il ricostituirlo è un’impresa ardua. Eppure c’è ancora chi ci crede, come s’è visto dalle adesioni all’incontro di sabato.

Il commento del sindaco Vesprini: "Ho partecipato all’incontro per la realizzazione di una nuova via di collegamento che si propone di solcare l’itinerario della vecchia tratta ferroviaria Porto San Giorgio-Amandola. Oltre al concetto di metrotranvia, bisogna porre l’attenzione sulla possibilità di affiancare una ciclovia che può essere una grande opportunità turistica per tutto il territorio. Il mondo del ciclismo turistico è una realtà e disporre di una viabilità protetta, strutturata ed organizzata può costituire un valore inestimabile per lo sviluppo anche turistico dell’intero territorio".

Silvio Sebastiani