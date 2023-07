Mezzo milione per le mura e la Rocca Tiepolo

Un progetto tecnico economico di 450mila euro per il recupero e la valorizzazione delle mura castellane e della Rocca Tiepolo. E’ stato elaborato dall’ufficio tecnico del Comune e approvato dalla Giunta municipale. Era ora si dirà che l’Amministrazione si prendesse cura delle vestigia storiche della città, le quali, in assenza da anni di un minimo di manutenzione, si trovano in una pessima condizione di degrado e corrono il rischio di cedimenti con danni irreparabili a quelli che sono considerati i monumenti più importanti e rappresentativi della città di Porto San Giorgio. La Rocca in particolare, un luogo di eccellenza molto richiesto per visite e svolgimento di manifestazioni di accoglienza. L’amministrazione fedele al principio enunciato dal sindaco, Valerio Vesprini, di elaborare progetti tecnico economici in modo da averli pronti per il finanziamento da intercettare qualunque sia l’ente di provenienza. Una formula simile è stata attuata per il recupero delle mura castellane e della Rocca Tiepolo. La Giunta comunale ha approvato il relativo progetto per un costo di 450.000 euro e partecipato al bando emesso dalla Regione Marche: "Per l’assegnazione di contributi ai Comuni marchigiani per realizzare interventi finalizzati al recupero e alla valorizzazione delle mura storiche". La Regione finanzia l’opera per l’80%, il restante 20% è a carico del Comune. Al bando regionale sono ammissibili interventi destinati al recupero e alla valorizzazione delle mura storiche e degli edifici in esse inglobati o ad esse connessi, delle torri, dei castelli mediante interventi di restauro e risanamento conservativo, miglioramento sismico, ripristino dell’accessibilità ai luoghi e degli spazi aperti circostanti, ed in particolare: lavori di sistemazione delle aree attorno alle mura; opere impiantistiche strettamente connesse al progetto di recupero del bene e alla sua accessibilità e fruibilità; allestimenti e arredi strettamente connessi al progetto di valorizzazione del bene e alla sua accessibilità e fruibilità. Per poter presentare la domanda di finanziamento il bando dispone che debba essere almeno il progetto di fattibilità tecnico economica dell’intervento, che preveda l’utilizzo dei materiali, forme e tecniche costruttive delle tradizioni locali, in coerenza con le norme dettate dal codice dei beni culturali e del paesaggio; l’intervento deve risultare coerente con gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e non deve aver beneficiato di altre misure comunitarie, nazionali o regionali aventi le medesime finalità.

Silvio Sebastiani