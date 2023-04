Mezzo secolo col gruppo degli alpini Festa ad Amandola

Per festeggiare i 50 anni della fondazione del gruppo alpini di Amandola, la città montana organizza una serie di eventi dedicati alla storia, alle emozioni che questo gruppo di specialità della montagna dell’Esercito Italiano, ha tramandato nei decenni. Il programma studiato dalla sezione Alpini di Amandola prenderà il via sabato 22 aprile alle 17,30 con la cerimonia dell’alza bandiera presso il monumento ai caduti e la consegna del vessillo al sindaco Adolfo Marinangeli, interverrà anche la fanfara di Accumuli, per chiudere la serata con una cena in pieno stile ‘Alpini’ sotto la tenda con i cori e i racconti dedicati alla montagna.

Domenica alle 8,30 ritrovo al monumento agli alpini e successiva sfilata in piazza Risorgimento. Sempre domenica con ritrovo alle 7,30 al vecchio campo sportivo di Amandola, si terrà un doppio appuntamento sportivo con la ‘Gran fondo della Pace’ gara ciclistica di 45 chilometri valida per la Coppa Marche di mountain bike, e in contemporanea si svolgerà una cicloturistica da 34 chilometri (per info 348-3709691). La programmazione degli alpini riprenderà poi martedì 25 aprile alle 10,30 con il saluto delle autorità la santa messa nella chiesa del Beato Antonio allietata dal coro Cai Sibilla di Macerata e successivo ammaina bandiera, per concludere il tutto con un grande pranzo sociale in tenda.

a. c.