M&G Scuola Pallavolo premiata dalla Fipav Marche per i successi stagionali

Sarà una M&G Scuola Pallavolo protagonista domenica al Pala Prometeo di Ancona dove la Fipav Marche premierà le società di volley che nel corso della stagione hanno vinto campionato ed ottenuto promozione. Tre saranno i riconoscimenti per le squadre del panorama M&G. Partiamo dalla formazione Under 13 che ha conquistato due titoli regionali: prima quello nel 3 contro 3 e poi, domenica scorsa nella finale regionale Under 13 nel 6 contro 6. Ad essere premiata anche la Yuasa Santoni che, vincendo i playoff di Serie C, ha ottenuto la promozione nella Serie B nazionale. Questo a testimonianza che il movimento, composto nel suo insieme da oltre 300 atleti, ha nella Yuasa Battery la stella polare che fa da riferimento ad un vortice di volley che continua a migliorare in termini di numeri e di qualità. A riconoscere l’ottimo lavora fatto è proprio il Presidente della Fipav Marche Domenico De Luca: "Sarà un’autentica festa del volley domenica in cui premieremo le società che hanno maturato i 50 anni di affiliazione e anche le società di vertice che hanno raggiunto traguardi indubbiamente straordinari. Per il lavoro che svolge la M&G Scuola Pallavolo c’è da essere contenti ed orgogliosi anche per quello che portano le altre realtà maggio e il settore giovanile. La M&G Scuola Pallavolo nel suo insieme rappresenta un esempio per tutte le società del settore maschile: oltre al fantastico risultato ottenuto in Superlega, ricordiamo la seconda squadra promossa in Serie B e i titoli regionali e territoriali, che testimoniano un movimento di altissimo livello strategico. Mi piace ricordare il grande lavoro svolto da Massimiliano Ortenzi, che è anche nostro consigliere nel comitato regionale come referente di tutta la parte tecnica di settore. Un amico ma soprattutto un tecnico di grande livello che sta svolgendo un grande lavoro per lo sviluppo del volley sia per per la M&G che a livello regionale".

Soddisfazione nelle parole del presidente della M&G Rossano Romiti: "E’ stato un anno particolare e speciale per noi. Oltre alla Superelga che ha ottenuto una straordinaria salvezza anche per il nostro vivaio lo è stata visto che ha porato a casa grandi risultati. Il gruppo dell’Under 13 maschile, integrato grazie alla collaborazione con la Scuola Pallavolo Fermana, ha portato a casa due titoli regionali, sia nel 3x3 che nel 6x6. Qualcosa che mai nella storia di Grottazzolina era avvenuta ed è per noi motivo di orgoglio che ci conferma il fatto che stiamo lavorando bene, aumentando i numeri ma alzando la qualità".