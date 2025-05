M&G Scuola Pallavolo: Promozione in Serie A per il Beach Volley Femminile

Il panorama della M&G Scuola Pallavolo si conferma da sempre ai massimi livelli. La Yuasa Battery, massima espressione del club, con la Superlega conquistata e difesa anche per la prossima stagione. Ma non è l’unica parte del mondo M&G che può dire di essere in Serie A. Da domenica infatti il Beach Volley Femminile ha conquistato sul campo la promozione in Serie A grazie all’argento conquistato a Cesenatico in occasione delle finals Beach Volley Femminile Club Series per l’Aibvc, con la classifica formula del 2 contro 2.

Sono state grandi protagoniste Michela Sampaolesi, Costanza Giuliani, Silvia Buschi, Mara Santoni e Lorena Diaz con una due giorni (sabato e domenica) quasi di sole vittorie. "Un’esperienza fantastica – racconta Michela Sampaolesi – sabato mattina abbiamo vinto entrambe le gare contro Bologna e Lecce accedendo ai quarti di finale. Nonostante anche qualche problemi fisico abbiamo conquistato con due successi il pass per la semifinale, dove siamo riusciti ad accedere alla finalissima battendo di nuovo Lecce grazie al golden set, Il pass per la finale era nei nostri sogni e li abbiamo incrociato il Bola di Moie che, se vogliamo, è un po’ la nostra bestia nera: hanno vinto entrambi i match chiudendo al primo posto".

Un piazzamento d’onore che però è stato decisamente ben accolto: "E’ stata comunque una grande soddisfazione perché il podio è valso la promozione in Serie A. Certo un filo di rammarico per quella vittoria finale che era li ad un passo ma è una grandissima gioia per questa magnifica esperienza e per aver raggiunto la Serie A".

Una crescita costante per la M&G dunque che anche nel Beach Volley continua a maturare e crescere, arrivando addirittura in Serie A con le ragazze. D’altra parte è in rampa di lancio anche l’edizione 2025 della Beach Academy appuntamento fisso dell’estate nel territorio fermano, pronta a vivere il suo grande momento dal 23 giugno al 27 luglio come sempre a Lido di Fermo, con tanti ragazzi pronti a divertirsi dai 6 ai 18 anni in spiaggia. Una prosecuzione naturale estiva del grande lavoro fatto durante l’inverno in collaborazione con altre otto realtà del territorio per un progetto che da sempre unisce e non divide. Ma non solo per i ragazzi abitualmente giocano a pallavolo ma anche per coloro che sono incuriositi da questo mondo e vogliono provare a divertirsi, stare insieme e poi innamorarsi di questo meraviglioso sport partendo dalla sua versione estiva.