M&G Scuola Pallavolo: Yuasa Santoni trionfa nei playoff e vola in Serie B

Un altro grande trionfo per la M&G Scuola Pallavolo che sabato ha festeggiato il successo della Serie C targata Yuasa Santoni che ha vinto i playoff di Serie C, conquistando la promozione nella Serie B. Oltre alla Yuasa Battery in Superlega il prossimo anno il mondo M&G sarà protagonista in un altro campionato nazionale. Successo in due gare in finale playoff contro l’Axore Macerata per la squadra di coach Michele Delvecchio, assistito da Andrea Nicolini che hanno guidato un gruppo molto giovane e tutto "made in M&G". Il gruppo infatti è composto da 12 giocatori su 13 provenienti dalla cantèra di M&G Scuola Pallavolo. Il tredicesimo non era di certo un giocatore banale, bensì quel Aleksandar Mitkov che ha addirittura saputo fare doppietta: era infatti nel gruppo che ha conquistato a Siena la promozione in Superlega. La storia scritta ormai più di un anno fa e la voglia di ripartire dal "basso", con un progetto differente ma che ha esaltato il suo essere un campione speciale. Una guida di 28 anni con grande esperienza con intorno a lui un’età media incredibilmente bassa, meno di venti anni: tutti rigorosamente "fatti in casa". Ed anche un allenatore come Delvecchio, classe 1988, subito vincente al suo primo anno a Grottazzolina con al suo fianco Nicolini, anch’esso elemento fatto in casa. Non sono mancati alla finale coach Massimiliano Ortenzi e il presidente Rossano Romiti che ha raccontato le sue emozioni. "Una bellissima emozione che dà continuità alla nostra crescita. Un altro risultato eccezionale, portando in Serie B la nostra seconda squadra maschile. Bravissimi loro perché non si vince mai per caso un campionato e un successo che passa anche per la bontà del progetto, il lavoro, la dedizione e la passione dei tecnici e dei ragazzi".

Ecco la rosa della squadra che ha conquistato il campionato: Aleksandar Mitkov (‘96), Francesco Bonifazi (‘06), Leo Di Bonaventura (‘00), Edoardo Vecchi (‘98), Tommaso Moretti (‘05), Diego Tegazi (‘06), Matteo Bastarelli (‘09), Yassine Aitbouno (07), Andrea Romiti (‘07), Diego Foresi (‘07), Mattia Leli (‘04), Matteo Catalini(‘06), Martino Ubaldi (‘08). Primo allenatore Michele Delvecchio, allenatore in seconda Andrea Nicolini.

Roberto Cruciani