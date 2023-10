"Mi è andata bene a Roma grazie a Whatsapp"

Ci sono anche casi in cui trovare una stanza – studio nella città in cui si è scelto di andare a studiare lontano da casa, è meno difficile del previsto, ma solo perché entrano in campo fattori diversi: un passaparola che funziona bene e qualche amicizia ‘galeotta’ già ben inserita nell’ambiente che fornisce utili dritte a chi cerca casa, agevolando così una ricerca che, altrimenti, non sarebbe per niente semplice. E’ quanto accaduto a Lorenzo Perticarà, 20 anni, di Amandola, che sta frequentando il secondo anno della Luiss Guido Carli, a Roma. "Conoscevo una ragazza di una famiglia delle nostre parti, che ha studiato presso la Luiss e che mi ha suggerito un po’ di gruppi whatsapp che potevano essermi utili per cercare casa. La prima volta che ci ho scritto segnalando la mia necessità di trovare un alloggio, mi sono subito arrivate risposte di tre possibili soluzioni, peraltro pure in una zona che mi risultava comoda per poter frequentare le lezioni". La strada era tracciata per cui, poco prima che cominciassero le lezioni, Lorenzo si è preso una giornata per andare a Roma a visionare i tre alloggi "e ho scelto quello in cui abito attualmente, dove mi trovo bene. Bella anche la posizione essendo a un paio di km dall’università, che posso raggiungere in 15-20 minuti a piedi altrimenti, poco distante c’è la navetta universitaria e i mezzi pubblici". Per una stanza, l’affitto è di 600 euro, utenze escluse, e la formula è la stessa di sempre: tre mesi anticipati come caparra e la prima mensilità. Anche in questo caso, "non siamo passati attraverso l’agenzia immobiliare. Il contratto d’affitto è per un anno, tacitamente rinnovabile" aggiunge. In casa, abitano altri quattro coinquilini, ci sono due bagni e uno in camera, oltre agli spazi comuni. "Sì – ammette Lorenzo credo proprio di essere stato fortunato".