"Mi hanno rimesso in piedi dopo un incidente: grazie a tutti"

"La sanità fermana funziona e con essa l’intero servizio pubblico. E’ grazia a questa efficienza se sono qui a parlare". Così il paramedico in pensione Roberto Vallesi che, dopo un terribile incidente, ha voluto ringraziare tutti quelli che lo hanno curato, facendosi portavoce anche di altri pazienti, in primis il suo compagno di sventura Stefano Giordano. "Dopo un grave incidente d’auto avvenuto alla fine del mese di dicembre – racconta Vallesi – ho potuto riscontrare l’affidabilità del servizio pubblico nazionale. Grazie al 118, ai vigili del fuoco, alla velocità della diagnosi e della cura presso il Murri di Fermo, dopo una polifrattura dell’emicostato e dell’acetabolo, ho potuto già recuperare al 90% tutta l’articolazione. Durante il mio soggiorno presso la residenza sanitaria riabilitativa di Porto San Giorgio, ho conosciuto Stefano Giordano, un uomo che ha avuto un incidente in mountain bike. Giordano mi ha raccontato di aver avuto anche lui, come me, una rapida e ottima assistenza del 118, del pronto soccorso e del reparto di rianimazione". Insieme a Vallesi e Giordano sono tanti i pazienti che hanno manifestato la stessa gratitudine, ma soprattutto gli atleti che presto ritorneranno alle loro discipline. "Essendo entrambi due sportivi – aggiunge Vallesi – che desiderano tornare prima possibile a riprendere le proprie discipline, abbiamo apprezzato l’efficienza dell’ente pubblico". Ringraziamenti al direttore di ortopedia, Federico Lamponi, a quello di chirurgia, Silvio Guerriero, e a tutti gli altri medici e infermieri dei reparti. "Ringrazio inoltre il dottor Luigi Pignataro, responsabile medico della residenza sanitaria riabilitativa di Porto San Giorgio, la dottoressa Gianfranca Giampaoli, il dottor Emanuele Carelli, entrambi fisiatri, e la coordinatrice Manuela Piunti".

Fabio Castori