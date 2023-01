"Mia madre perseguitata, racconto ai giovani la sua storia"

È iniziato al Parco della Pace di Servigliano il ‘Giorno della Memoria’ per alcuni studenti dell’Iti Montani di Fermo, prima la lettura di una poesia scritta dal fermano Uberto Vannini alla moglie Grete Schattner interpretata da Paolo Giunta La Spada e Giuliana Vannini oggi 84enne figlia di Grete, poi un minuto di silenzio. L’incontro si è poi spostato nel teatro comunale di Servigliano, alla presenza del Prefetto Michele Roccheggiani, la questora Rosa Romano, Marco Rotoni e Paolo Calcinaro rispettivamente sindaci di Servigliano e Fermo, il presidente della Provincia Michele Ortenzi, le autorità militari lo staff dell’associazione ‘Casa della Memoria’, oltre agli insegnanti e alunni del Montani. "Ringraziamo l’associazione Casa della Memoria – dichiara Rocchegiani – che ci offre l’opportunità di coltivare la memoria. Bisogna fare tesoro delle testimonianze come quella della signora Vannini". La cerimonia è iniziata con la consegna della medaglia d’onore alla memoria all’internato fermano Flavio Filiaci, originario di Ripatransone internato in un campo di lavoro tedesco dal settembre 1943 al 5 maggio 1945. A ritirare la medaglia il figlio Emilio Filiaci con tutta la sua famiglia che oggi vive a Fermo. Si è entrati poi nel vivo dell’incontro con il racconto di Giuliana Vannini, che attraverso le sue parole ha emozionato i presenti. "Questa è una storia tutta fermana – racconta Paolo Giunta La Spada, ricercatore scientifico della Casa della Memoria – questo motivo ho proposto al sindaco Calcinaro di istituire una cerimonia ufficiale ogni 8 ottobre a Fermo. Questa storia inizia proprio l’8 ottobre del 1943 a Fermo, a quel tempo Giuliana Vannini aveva 4 anni, dormiva nel letto con sua madre Grete Schattner quando due uomini in camicia nera la presero e la portarono via. Immaginate la fatica di una mamma di cercare di mantenere la calma per non spaventare sua figlia, pur salendo che probabilmente non avrebbe più potuto rivederla. Grete Schattner è stata internata per 7 mesi nel campo di Servigliano poi trasferita ad Auschwitz dove ha trovato la morte". Poi è iniziato il lungo racconto di Giuliana Vannini, fatto di emozioni, dolore e coscienza. "All’inizio nessuno voleva ascoltare questa storia – commenta Vannini – nel dopo guerra c’era voglia di ricostruire e forse di dimenticare e rimuovere quello che era accaduto. Poi tre anni fa ho incontrato Paolo Giunta La Spada con cui sono riuscita a confidarmi, da qui è nato anche un libro. Ho avuto l’occasione di confrontarmi con tanti ragazzi, che si sono dimostrati garbati, interessati, attenti e di questo vi ringrazio. Non c’è odio da parte mia nei confronti di chi ha perseguitato mia madre, ma non posso perdonarli, per loro ho tanto disprezzo".

Alessio Carassai