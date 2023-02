"Micam, aziende pronte a consolidare la ripresa"

di Vittorio Bellagamba

Le aziende del distretto del fermano sono pronte per il Micam. Valentino Fenni alla guida della sezione calzature di Confindustria Fermo, cuore del distretto più importante d’Italia ha spiegato: "Il peso del nostro territorio è nelle 108 aziende calzaturiere che porteranno i loro campioni al Micam, all’interno dei padiglioni di Fiera Milano Rho (19-22 febbraio). Aziende che provengono da tutta la Regione Marche, in maggioranza da Montegranaro, Civitanova Marche, Porto Sant’Elpidio e Sant’Elpidio a Mare. Poi tanti altri comuni che rendono il nostro distretto un unicum per estensione e tipologie di produzione".

Non solo Micam ma le aziende del distretto esporranno anche a Mipel e Lineapelle?

"Certamente molto importante sarà la presenza anche al Mipel e a Lineapelle. Tutti i report nazionali evidenziano che l’export del distretto calzaturiero è il primo delle Marche. E anche per questo il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, insieme con gli assessori e i vertici dell’economia marchigiana, sarà al Micam. Un segnale di vicinanza e anche di riconoscimento del nostro ruolo. Che va oltre la produzione di scarpe, siamo il biglietto da visita della bellezza in tutto il mondo".

Il sostegno delle istituzioni è fondamentale in questa fase congiunturale?

"Un aiuto importante, anche in questa occasione, viene dalla Camera di Commercio delle Marche e dall’azienda speciale Linea che con contributi mirati permettono anche ai più piccoli produttori di essere presenti". Qual è lo spirito che anima gli operatori del distretto?

"Siamo speranzosi, qualcuno ci definisce folli, ma la verità è che siamo consapevoli di quello che facciamo. Ora speriamo che la risposta dei buyer sia importante, di certo torneranno da tutto il mondo".

Assocalzaturifici ha organizzato una campagna di pubblicità e incoming nei mesi precedenti?

"Dalla Corea al Belgio, poi Germania e Stati Uniti. Insieme con l’Ice la nostra associazione si è mossa bene. Se saranno confermate le registrazioni, rivedremo finalmente anche i clienti dell’estremo Oriente, che mancano da anni in fiera".

Al Micam per vendere la collezione invernale e magari riassortire quella estiva?

"L’estivo è stato venduto molto bene, il lavoro sui campioni è eccellente. Il momento è favorevole, non ho dubbi che durante il Micam ci sarà anche chi continuerà a vendere l’estivo, pur concentrandosi sull’invernale che per il distretto fermano – maceratese incide maggiormente sui fatturati".

Il Micam sarà un luogo di confronto con le istituzioni?

"Lo faremo attraverso momenti di confronto all’interno dello stand di Confindustria Fermo che nei giorni del Micam diventa la casa degli associati e delle istituzioni come Linea, Svem, Regione e Camera di commercio. Importante il focus sul mercato americano, ma soprattutto parleremo di formazione: dobbiamo trovare la strada giusta".

Gli imprenditori cosa si aspettano?

"Non va mai dimenticato che il Micam è la fiera degli ordini, non è una passerella, quindi serve concretezza. Di certo al termine della quattro giorni di esposizione misureremo la salute del settore che è stato compromesso da guerra e pandemia, ma ora vive una ripresa che dobbiamo consolidare. In Italia e nel mondo, sapendo che l’Oriente è pronto a ricompare con continuità, come l’ex Csi, tanti i buyer che si sono pre registrati, e soprattutto il Kazakistan che è sempre più attratto dalle nostre produzioni" .