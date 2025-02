Micam, il calzaturiero chiede di aiuto

’Le Marche di scarpe’ è stato il tema del convegno che si è svolto ieri a Micam Milano. L’evento è stato realizzato dalle tre associazioni confindustriali che caratterizzano il più importante distretto industriale calzaturiero italiano, quelle di Fermo, Ascoli e Macerata. Il presidente di Confindustria Fermo Fabrizio Luciani ha posto l’accento sulla necessità di supportare, in queste difficile fase congiunturale il sistema produttivo. Un appello che ha trovato immediato riscontro nelle parole del presidente della Camera di Commercio Gino Sabatini: "Abbiamo rifinanziato il bando per agevolare la partecipazione delle aziende alle fiere di settore consapevoli, soprattutto in questa fase, della necessità di migliorare la penetrazione in nuovi mercati". Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli ha annunciato: "La Regione ha sottoscritto un protocollo per individuare nuovi mercati di sbocco e quindi nuovi clienti. Poi stiamo programmando tante altre iniziative d’intesa anche con la Camera di Commercio. Nell’ultimo bando della programmazione europea abbiamo messo a disposizione delle aziende 90 milioni di euro. Sono iniziative necessarie per supportare il settore della moda e del calzaturiero marchigiano un asset molto importante per il sistema economico regionale. Basti pensare che il 30% delle aziende del settore moda sono marchigiane. Inoltre il settore si caratterizza per il patrimonio di artigianalità che va senza dubbio tutelato. Il settore calzaturiero assorbe una percentuale elevatissima dei 400 milioni di euro che destiniamo all’intero sistema economico delle Marche. Poi l’Atim sin dalla sua costituzione ha tra i suoi obiettivi anche quello di favorire l’internazionalizzazione e tale obiettivo si può raggiungere con il coinvolgimento della Camera di Commercio". Valentino Fenni presidente sezione calzaturiera di Confindustria Fermo ha detto: "Stiamo soffrendo della situazione congiunturali, le abitudini di acquisto stanno mutando e nel contempo la situazione geopolitica non ci aiuta. Però, in questa frase di difficoltà vorrei sottolineare il supporto che ci viene garantita dalle istituzioni che assecondano le nostre richieste come ad esempio gli aiuti per partecipare alle fiere. Le nostre aziende calzaturiere stanno soffrendo il calo delle commesse da parte dei brands del lusso e anche in questo dobbiamo dimostrare resilienza cercando di far aumentare la produttività. Inoltre quotidianamente siamo chiamati a far diventare i nostri calzaturifici più attrattivi soprattutto per i giovani". Matteo Piervincenzi presidente della sezione calzaturiera di Confindustria Macerata ha posto l’accento sulla cassa integrazione: "Durante questa crisi la cassa integrazione guadagni è addirittura quadruplicala. Ancora i numeri non sono positivi anche perché le esportazioni stanno faticando a tornare in positivo. È necessario quindi un supporto delle istituzioni anche per aumentare la disponibilità dell’applicazione della cassa integrazioni guadagni. Comunque, grazie all’azione svolta dalla Regione e della Camera di Commercio per agevolare gli investimenti nei propri marchi anche per attuare attuare al meglio i programmi di internazionalizzazione". In merito alle prospettive future del settore la presidente Ceolini ha detto: "Abbiamo svolto un sondaggio tra i calzaturieri e i pessimisti sono più numerosi degli ottimisti. Ma con molta probabilità il 2026 sarà migliore del 2025".

Vittorio Bellagamba