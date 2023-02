"Micam, una boccata d’ossigeno"

Ai produttori fermani è piaciuto il ritorno alla formula del Micam spalmato in quattro giornate, così come è stato incoraggiante vedere i corridoi dei padiglioni fieristici affollati, in un bel viavai di buyer e addetti ai lavori come non si vedeva da diverse edizioni. "Un nostro cliente della Nuova Zelanda, con cui lavoravamo da tempo, è tornato dopo tre anni – raccontano Mirco e il padre Nazareno Gabrielli (da cui prende il nome il calzaturificio a gestione familiare di Monte San Pietrangeli, espositore storico al Micam) – ed è stato un piacere rivederci. Sono tornati anche i russi, mentre sono mancati i nigeriani. Da loro ci sono le elezioni e, siccome ci tengono, hanno preferito non partire". Sono soddisfatti i Carelli dell’andamento della fiera e, con un pizzico di orgoglio identitario, rivelano di aver preferito rinunciare alla possibilità di lavorare per qualche griffe (stanno dilagando nel territorio) che si era interessata a loro: "Siamo un’azienda che ha una sua storia e preferiamo continuare con la nostra attività, mantenere una identità che abbiamo costruito negli anni evitando scelte che, a lungo andare, potrebbero farcela perdere".

"Una fiera che è stata una boccata d’ossigeno – dice Luca Guerrini (dell’omonimo calzaturificio di Montegranaro) –, i corridoi affollati e le file agli ingressi non si vedevano dal pre Covid. Bene i 4 giorni perché concedono ai buyer tempo per prestare più attenzione a quello che c’è". Dello stesso parere Paolo Silenzi (Paul Silence, Montegranaro): "In quattro giornate, c’è meno frenesia da parte dei buyer, hanno la serenità giusta per guardare e scegliere. Di giorni pienamente operativi ce ne sono due, uno in più rispetto alla fiera di 3 giorni, per cui i buyer possono passare dai produttori abituali e avere il tempo per girare tra i padiglioni e visitare altri stand".

"Sono tornati i russi – conferma Marino Fabiani (dell’omonimo calzaturificio, di Fermo) – ma anche gli ucraini, provenienti da località bombardate, e hanno fatto acquisti anche se dicono di avere ancora della merce in magazzino. Sono comunque segnali incoraggianti". Si dichiarano soddisfatti anche Riccardo e Claudia Cesetti, (calzaturificio Fiorangelo, di Falerone): "Sono tornati i clienti abituali, ma abbiamo avviato contatti con nuovi buyer australiani". Infine, non sono mancati casi di calzaturieri che ha allontanato dagli stand visitatori cinesi: "Vengono per fotografare i nostri modelli, e non va bene".

Marisa Colibazzi