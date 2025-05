Michela Ponzani racconta le donne della Liberazione

Per l’80simo anniversario della Liberazione oggi alle 17,30 al ‘Teatro Ideale’ di Servigliano c’è Michela Ponzani, docente di storia contemporanea all’Università di Roma Tor Vergata, che terrà una lectio magistralis dal titolo ‘La scelta di resistere. Storie di confinati, deportati, partigiani a 80 anni dalla Libertà’. La conferenza sarà preceduta alle 15, per chi vorrà partecipare, da una visita guidata all’ex campo di prigionia di Servigliano, che dal 2022 è divenuto monumento nazionale. L’ex Campo di prigionia è stato attivo dal 1915 al 1955 svolgendo varie funzioni, divenendo di fatto una struttura che ha testimoniato gli avvenimenti più significativi del Novecento. La visita avrà inizio dall’ex stazione ferroviaria di Servigliano, sita in via Fermi 16. Michela Ponzani è una delle voci più autorevoli nel dibattito sulla memoria storica, l’antifascismo e il ruolo delle donne nella Resistenza. Storica e divulgatrice, è spesso ospite in programmi televisivi di approfondimento e ha recentemente pubblicato ‘Donne che resistono. Le Fosse Ardeatine dal massacro alla memoria 1944-2025’. La conferenza di Servigliano porrà al centro l’impegno delle donne nella lotta di Liberazione, un’esperienza che ha rappresentato un momento decisivo di emancipazione e riscatto. L’evento è stato organizzato dall’associazione ‘La Casa della Memoria’ in collaborazione con Comune di Servigliano, Anpi sezione di Fermo e Tavolo della Legalità della Provincia di Fermo.

a.c.