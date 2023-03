Micheleic segretaria della Cgil

Un impegno per sostenere il mondo del lavoro. Si è svolta nei giorni scorsi l’assemblea generale della Cgil di Fermo, alla presenza di Giuseppe Santarelli che guida la Cgil Marche. Su proposta del segretario generale della Camera del Lavoro Cgil di Fermo Alessandro De Grazia è stata eletta, a larga maggioranza, la segreteria, riconfermando Barbara Micheleic e con il nuovo ingresso di Luca Silenzi, segretario uscente della Filctem Cgil. "La scelta di convocare l’assemblea il giorno della Festa della Donna non è stata casuale – spiega De Grazia –, ma una scelta forte che vuole sottolineare l’impegno della Cgil sulle politiche di genere, contro ogni forma di violenza contro le donne, contro ogni forma di discriminazione e per abbattere le barriere che ancora oggi impediscono alle donne di potere essere libere sotto ogni punto di vista".

La segreteria, aggiunge il segretario, dovrà affrontare vecchie e nuove sfide in coerenza con i contenuti del documento conclusivo approvato dal V congresso della Camera del Lavoro e del documento congressuale ‘Il lavoro crea il futuro’, precarietà, bassi salari e basse pensioni, sanità, istruzione, infrastrutture, divari territoriali e calo demografico, nuove povertà sono alcune delle situazioni che si presentano oggi: "È indispensabile per la Cgil di Fermo proseguire il percorso di aggiornamento del modello organizzativo, con nuovi investimenti per rafforzare sia l’apparato politico-sindacale che il sistema di servizio a tutela individuale, oltre a proseguire gli investimenti per ammodernare le sedi nel territorio, allo scopo di rispondere al meglio ai bisogni delle persone che rappresentiamo, ma soprattutto di provare a costruire una società migliore".