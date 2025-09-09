’Michelepertutti Camp’ giochi e inclusione per ragazzi con disabilità

Si è conclusa la seconda edizione del Michelepertutti Camp: una settimana di centro estivo ideata e realizzata per essere inclusiva e accessibile, offerta gratuitamente a bambini e ragazzi con disabilità grazie all’associazione di volontariato Michelepertutti di San Benedetto del Tronto e al prezioso supporto dei Servizi Sociali del Comune, di Fondazione Carifermo, Farmacie Comunali, Aurora Immobiliare e Sam Servizi Ambientali, Lions Club di Civitanova, Camerino e Macerata e la Avery Dennison di Ancarano.

"Siamo felici di aver ospitato questa iniziativa e vederla crescere ogni anno" il commento di Marco Traini, assessore ai Servizi Sociali. Quest’anno hanno beneficiato 12 bambini che, al Camping La Risacca, hanno passato 6 ore al giorno di divertimento e inclusione con loro pari, assistiti e coordinati da personale specializzato, offrendo un sollievo alle rispettive famiglie.

"Il Michelepertutti Camp è la conferma del nostro impegno a rendere la nostra città sempre più accessibile" ha aggiunto Elisa Torresi, assessore al turismo, ricordando la Bandiera Lilla che premia i Comuni che si impegnano per un’accoglienza inclusiva e sostenibile.

"E’ nostro dovere essere dalla parte dei più fragili e questo è un bellissimo esempio" hanno concluso Monia Belleggia (presidente Farmacie Comunali) e Alessandro Montemarà (Presidente Lions Club Civitanova Marche Host).